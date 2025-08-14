Cosmi: "L'anno scorso la Fiorentina ha deluso, ma con il ritorno di Pioli può decisamente alzare il suo livello"

Il tecnico Serse Cosmi è stato interpellato da Radio Serie A per parlare dell'imminente inizio del prossimo campionato, che vedrà coinvolta anche la Fiorentina di Pioli. Sentite come vede i Viola ai nastri di partenza:

“E' tornato anche Pioli…”

"Il Napoli è la squadra da battere poiché campione in carica. Poi c'è l'Inter, che già lo scorso anno avrebbe potuto dare la zampata decisiva e vincere il secondo Scudetto consecutivo ma per vari motivi non ci è riuscita. Anche Milan e Juventus si sono avvicinati notevolmente e poi ultimamente c’è sempre qualche sorpresa. Bisognerà capire le potenzialità dell’Atalanta e delle due romane che hanno giocato due gironi di ritorno completamente diversi e ripartono con due nuovi allenatori. È tornato anche Pioli e poi c’è sempre il Bologna di Italiano".

“Una delusione la Viola di Palladino…”

"Tutti dicono il Como come possibile sorpresa, ma se la indicano tutti come sorpresa all’inizio evidentemente non è così tanto una sorpresa. Non vedo una squadra che possa essere, ad esempio, il Bologna di due anni fa. Vedo bene la Fiorentina, che lo scorso anno ha parzialmente deluso, ma in questa stagione può decisamente alzare il livello".