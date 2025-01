L'allenatore ex Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato a Radio Sportiva, toccando anche temi in casa viola. Ecco le sue parole: “La squadra ha sbandato un po' all'inizio della stagione, mentre adesso rende al massimo. In Serie A la Fiorentina è una top, lotta per l'Europa e per i vertici. Palladino sta facendo un ottimo lavoro, così come tutta la società e Pradè nell'ultimo mercato”.

“Con me Vlahovic ha fatto tanti gol. Può ancora crescere”

Sull'ex viola Vlahovic: “Non posso che parlarne bene, con me ha fatto tanti gol. Secondo me è ancora un calciatore di prospettiva, sicuramente forte. Ha ancora tutte le carte in regola per competere a livello internazionale”.