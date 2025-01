L'ex attaccante viola Ciccio Baiano ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina per rimanere nella zona alta della classifica ha bisogno di un'altra punta, che faccia rifiatare Kean quando non è al cento per cento garantendo comunque qualità. Al momento Kouame e Beltran sono le uniche alternative ma nessuno dei due è un vero centravanti, e senza centravanti perdi il punto di riferimento”.

“Fiorentina e Lazio sorprese, Atalanta una certezza”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina e la Lazio sono le squadre che mi hanno sorpreso di più nel girone d'andato. L'Atalanta ormai è una certezza, ti aspetti quel tipo di rendimento, ma viola e biancocelesti hanno fatto un ottimo percorso finora. La delusione principale, invece, è ovviamente la Roma”.