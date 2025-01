Bucciantini: "La Fiorentina di Palladino ha meno intensità di quella di Italiano. Il Napoli ha trovato conferme nelle ultime partite"

Il giornalista e opinionista per Sky Sport Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della gara di domani tra la Fiorentina e i partenopei: “Negli ultimi anni è sempre stata una sfida affascinante e complicata per il Napoli. La Fiorentina di Palladino gestisce bene il ritmo partita, ma è una squadra che ha meno intensità di quella di Italiano. Pareggiando con la Juve ha concluso bene il 2024”.

“Il Napoli ha ritrovato conferme”

Poi ha aggiunto: “Il Napoli ha trovato conferme nelle ultime partite, imparando anche a recuperare da situazioni di svantaggio. Conte ha dato consapevolezza alla squadra e anche Lukaku si sta ritrovando. Chiesa? Per il Napoli sarebbe un bel colpo, anche se dopo l'ultimo infortunio non è mai tornato quello di prima”.