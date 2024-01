Il commento del giornalista e tifoso viola

Sul proprio profilo Facebook, il giornalista Luca Calamai ha parlato della situazione in casa Fiorentina, commentando le ultime prestazioni dei viola.

‘Alla Fiorentina serve aiuto dalla società’

“Se la dirigenza non acquista due giocatori importanti è impossibile coltivare il sogno Champions. Oltre a parlare di stadio si può parlare anche di investimenti tecnici? Questa squadra è questo allenatore che stanno facendo qualcosa di incredibile meritano un aiuto dalla società. La Fiorentina ha fatto un punto tra Sassuolo e Udinese e non puoi criticarla perché ha giocato in emergenza assoluta”.