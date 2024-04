Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha commentato a ToscanaTV il successo viola contro l’Atalanta nella serata di ieri per poi dedicare un commosso ricordo all’ex dg viola Joe Barone, recentemente scomparso.

‘Gran partita della Fiorentina e Italiano ci ha messo lo zampino’

“Una grande partita della Fiorentina, che ha giocato veramente un bel calcio. Primo tempo straordinario, sugli scudi Mandragora sicuramente, non solo per il gol, ha giocato benissimo. Belotti e Beltran non hanno segnato ma si sono mossi benissimo, facendo tanta pressione. Gli attaccanti si valutano sui gol che fanno, ma Beltran ha creato anche tanti spazi importanti. Gonzalez sembra ritrovato, va dato atto ad Italiano di averla preparata tatticamente molto bene. Lo zampino dell’allenatore si è visto tutto, i giocatori hanno poi offerto un livello più alto rispetto alle ultime prestazioni”.

‘Penso la Fiorentina non possa che dedicare questa vittoria a Barone’

“Vedere la sedia di Joe Barone con il mazzo di fiori che lo ricordava lascia un grandissimo vuoto. Al gol ho battuto sulla sua poltroncina come ero solito fare, ci abbracciavamo e davamo il cinque quando la Fiorentina segnava, c’è stata emozione. L’impressione che Barone sarebbe arrivato me la sentivo, si era creato un rapporto forte e senza di lui allo stadio non è la stessa cosa. Penso che la Fiorentina non possa che dedicare questa vittoria al direttore Barone”.