Garcia recupera un difensore importante e il Napoli non lo perderà neanche per la sosta delle Nazionali

Era nell'aria il rientro di Rrahmani, perno della difesa del Napoli che domani sarà della partita dopo l'assenza delle ultime settimane. Il kosovaro dovrebbe comunque partire dalla panchina ma per Garcia si tratta di un recupero importante, che sarà poi facilitato anche dalla rinuncia alla Nazionale del centrale. Bottino pieno quindi per i campani, che ritrovano un titolare e non se lo vedranno partire subito per le gare delle Nazionali.