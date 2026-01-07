​​

Corriere dello Sport-Stadio: C'è Brescianini nella calza di Paratici

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Due, le pagine sulla Fiorentina pubblicate dal Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 18

In apertura: “Viola, you Kean”. Sottotitolo: “È la forza offensiva  che fa la differenza Stasera torna dal 1’”. Di spalla il commento dal titolo: “La prova decisiva”. In taglio basso sulla probabile formazione: “Vanoli avanti con il 4-1-4-1: tocca a Gosens”. 

Pagina 19

Sul mercato: “Brescianini nella calza di Paratici”. Sottotitolo: “Più complicata la pista Samardzic Riflessioni in corso su Dominguez”. 

