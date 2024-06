Ci vuole ancora pazienza per Bonaventura: slittato l'incontro per il rinnovo, ma niente di grave

Per la Fiorentina e per Giacomo Bonaventura, questo sarebbe dovuto essere il giorno decisivo. Il destino sembra unire ancora le strade del calciatore e del club, almeno per un'altra stagione, ma per conoscere la definitiva decisione delle parti servirà attendere ancora un po'.

Incontro rimandato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è slittato l'incontro tra Bonaventura e la Fiorentina. Ma nessun risvolto negativo alla vicenda: il summit inizialmente previsto per questo pomeriggio è stato semplicemente rimandato, da attendere possibili novità in settimana.