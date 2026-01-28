Un dossier che scotta sulla scrivania di Commisso. Le prove tecniche di intesa con la Funaro

C'è un dossier che scotta sulla scrivania del nuovo presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso. Il dossier è quello relativo ai lavori allo stadio Artemio Franchi e soprattutto il ruolo che potrebbe rivestire il club viola nella seconda fase. In ballo c'è l'esborso di una sessantina di milioni con l'ingresso nel project financing.

Su questo argomento scrive stamani La Nazione che il dialogo con Palazzo Vecchio non si è mai interrotto e adesso invece potrebbe esserci un'accelerata. Dopo gli abbracci e le parole di conforto in occasione dei funerali a New York e della commemorazione in Duomo, ieri la famiglia Commisso e il sindaco, Sara Funaro, si sono rivisti e parlati in tribuna al Franchi.

Un preludio di quello che, presto, potrebbe diventare un incontro istituzionale tra le parti. Un progetto di fatto già 'apparecchiato' dal direttore generale viola Alessandro Ferrari che continuerà a seguire la vicenda in prima persona.

I termini di questa partita sono abbastanza chiari: la Fiorentina sarebbe disposta ad aprire il portafogli in cambio di una concessione trentennale dello stadio. Condizione questa che permetterebbe di aggiungere un asset importante al ‘portafoglio’ della società.

La famiglia Commisso si tratterrà a Firenze per un po' di tempo ed è lecito aspettarsi che in questo frattempo Commisso possa incontrare il sindaco, affiancato dal dg Ferrari per entrare maggiormente nel dettaglio della questione.