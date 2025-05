Al Napoli basta Raspadori per avvicinarsi sempre più allo scudetto, caduto il Lecce in casa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prosegue il sabato di Serie A valevole per la 35sima giornata di campionato. Nella partita delle 18 il Napoli vince di misura per 1-0 sul Lecce e torna a mettere un vantaggio corpo tra primo e secondo posto.

La cronaca della partita

Ad un “Via del Mare” ancora scosso per il lutto che ha colpito il Lecce con la prematura scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita, il Napoli va a caccia di punti fondamentali nella rincorsa allo scudetto. Partono subito forti gli uomini di Conte, che dopo appena due minuti passano in vantaggio con Lukaku che sporca un tiro di Politano: tuttavia, il belga si trovava in fuorigioco di pochissimo e la rete viene annullata. Poco male, perché al 24simo è Raspadori a sbloccare il match con una bella punizione dal limite dell'area. Al 37simo è però il Lecce che ci va vicinissimo, con Gaspar che stacca bene di testa e colpisce la traversa: la palla finisce poi sul braccio di Spinazzola, ma il contatto non è giudicato idoneo per un calcio di rigore dalla sala Var. Nel secondo tempo il Lecce si fa ancora vedere dalle parti di Meret, con due tentativi di Helgason, uno dei più attivi dei salentini, ma la partita, più che sul piano della tecnica, viene messa sul piano agonistico. Si scivola dunque via verso lo 0-1 che si è configurato nel primo tempo.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 77, Inter 71, Atalanta 65, Juventus 62, Bologna 61, Roma 60, Lazio 60, Fiorentina 59, Milan 54, Como 45, Torino 44, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona 32, Parma 32, Lecce 27, Venezia 26, Empoli 25, Monza 15