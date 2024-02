Brutte, nuove per la Fiorentina (e per Belotti): il leader della difesa granata è appena tornato in gruppo

Brutte notizie per la Fiorentina, ottime per il Torino. Ivan Juric riaccoglie Alessandro Buongiorno, capitano nonché leader difensivo dei granata, tornato oggi ad allenarsi in gruppo.

Il centrale del 1999 aveva saltato le ultime cinque partite per un problema alla spalla ma oggi è stato reintegrato negli allenamenti di squadra da Juric. Ora il rientro in campo sembra davvero questione di ore, col giocatore che vista la situazione dei centrali (con il recente stop di Lovato) dovrebbe essere convocato da Juric già per la prossima sfida casalinga contro la Fiorentina in programma sabato sera alle 20:45.

A sfidarlo ci sarà il suo ex compagno di squadra, Andrea Belotti, pronto a tornare all'Olimpico Grande Torino da avversario, con i colori della Fiorentina. Riuscirà il Gallo a cantare nonostante la probabile marcatura a uomo del suo compagno di Nazionale?