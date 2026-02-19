Marinozzi: “Fagioli cerca sempre la giocata meno banale, è il leader tecnico della Fiorentina. Vedremo se Gattuso…”

Il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi ha esaltato la prestazione a Como di Nicolò Fagioli sul proprio canale YouTube, inserendo il centrocampista della Fiorentina nella propria personale top 11.

’Sempre più leader tecnico della Fiorentina’

“Un’altra grande partita di Nicolò Fagioli, le cui prestazioni sono costanti. Gli è sempre mancata costanza di rendimento, invece ora è lucido con tantissimi palloni da giocare. Ciò che affascina di Fagioli è che difficilmente cerca la giocata più banale, quando c’è da farla la effettua, ma se c’è un’alternativa che permette ad un compagno di ricevere in una zona di campo più pericolosa, il centrocampista viola cerca quella strada. È sempre più un leader tecnico della Fiorentina, ha segnato un gol molto bello, anche un po’ fortunato, ma lui c’era e ci ha messo qualità”.

‘Ora si apre il discorso Nazionale e…’

“Come ha sottolineato Vanoli, la partita di Fagioli è stata piena anche dal punto di vista difensivo, con tanti duelli vinti e contrasti fatti, è stato presente in mezzo al campo e serviva una prestazione di questo tipo. Per Fagioli ora si apre il discorso Nazionale. Era stato convocato frettolosamente per l’ultimo Europeo, viste le sue questioni extra campo, una scelta sbagliata. Ora c’è il campo a parlare e Fagioli può ritagliarsi uno spazio nella rosa di Gattuso: vedremo se il tecnico azzurro lo sceglierà come alternativa tra i centrocampisti per il playoff di marzo dell’Italia”.