La Curva Sud del Milan sbotta contro la Fiorentina con un comunicato: "Impossibile organizzare la trasferta per i gruppi organizzati, diserteremo"
Dopo la sfida di stasera contro la Lazio, la Fiorentina affronterà un altro big match, stavolta contro il Milan, in programma domenica 11 al Franchi. Tuttavia, i rossoneri non potranno contare sul sostegno del proprio tifo organizzato, con la Curva Sud che ha annunciato oggi la propria decisione.
Il comunicato
Come si legge nel breve comunicato pubblicato sui propri social, i ‘Banditi’ diserteranno sia la trasferta di Como, che quella del Franchi: “A Firenze invece, contrariamente a quanto accaduto l'anno scorso, nonostante la capienza ridotta per lavori, alla tifoseria organizzata non verrà riservato nessuno dei circa 300 tagliandi del Settore Ospiti, rendendo di fatto impossibile ai gruppi l'organizzazione della trasferta. Per questi motivi, la tifoseria organizzata diserterà entrambe le trasferte in attesa che ‘la Commissione’, istituita dalla Lega Serie A, si decida ad uniformare le modalità di vendita, imponendo un tetto al prezzo come fatto dall’Uefa in Europa”.
L'anno scorso
Viene alla mente l'episodio della scorsa stagione, sempre dopo un Fiorentina-Milan al Franchi, quando la Digos irruppe in dei pullman che trasportavano gli ultras rossoneri trovandovi armi contundenti al suo interno. A questo giro, senz'altro, non c'è il rischio che riaccada.