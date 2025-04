Periodo nero per l'Atalanta: Gasperini perde un titolarissimo per Bologna e Milan

Non è proprio un periodo felice per l'Atalanta. Dopo le tre sconfitte consecutive in campionato, fra cui quella di Firenze con la Fiorentina, arriva un'altra batosta. Gasperini costretto ai ripari.

Gasperini perde un titolarissimo

Charles De Ketelaere infatti ha riportato una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Il belga dovrà restare fermo almeno una decina di giorni, saltando così Bologna e Milan.

Una bella batosta

Un duro colpo da digerire visti anche gli zero gol segnati nelle ultime tre partite. La Fiorentina riuscirà ad approfittare di questi problemi dell'Atalanta oppure è troppo tardi?