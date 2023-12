Si sono appena concluse le partite di questo martedì sera di UEFA Champions League, valide per l'ultima giornata della fase a gironi.

Il centrocampista ex Fiorentina Sofyan Amrabat deve dire addio all'Europa: il suo Manchester United chiude il gruppo come peggio non avrebbe potuto, all'ultimo posto e con soli quattro punti raccolti in sei gare. Novanta minuti in campo (e ammonizione ormai di default) per il marocchino nella sconfitta odierna contro il Bayern Monaco a ‘Old Trafford’, 0-1 con gol di Coman. Per i Red Devils, dunque, neanche la consolazione Europa League: il Copenhagen va avanti agli ottavi, mentre il Galatasaray di Lucas Torreira ‘retrocede’ in UEL dopo aver perso in Danimarca per 1-0.

Nel gruppo C, al Napoli sarebbe bastato anche un pareggio per accedere agli ottavi di finale. I ragazzi di Mazzarri passeggiano in casa contro il Braga: finisce 2-0, con autogol maldestro di Saatçı e rete di Osimhen. Azzurri secondi, Real Madrid a punteggio pieno con un 2-3 a Berlino contro l'Union.

All'Inter, invece, manca l'ultimo passo per avanzare come prima nel girone. La Real Sociedad di Odriozola (in panchina) strappa uno 0-0 preziosissimo a San Siro, quanto basta per assicurarsi il primo posto. Decisiva la differenza reti a parità di punti (12), rammarico per i nerazzurri. Salisburgo-Benfica finisce 1-3, un risultato che permette ai lusitani di giocare almeno l'Europa League. A chiudere i conti è il primo decisivo gol in Champions di Arthur Cabral… di tacco! Prima grande gioia lusitana per il brasiliano.

Alle 18:45 giocate le due gare del gruppo B: PSV-Arsenal 1-1 e Lens-Siviglia 2-1. Avanzano Gunners e olandesi, spagnoli fuori da tutte le competizioni europee.