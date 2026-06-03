Basile: "Cecchi Gori, ai suoi tempi, fece il discorso più breve della storia: prese il capocannoniere della Copa America"

Sono arrivati tanti commenti a seguito del discorso del presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso. Tra chi sostiene in tutto e per tutto la proprietà e chi invece si dichiara contrario, esiste l'opinione intermedia di chi preferisce aspettare le risposte del campo e, semplicemente, spera che stavolta le parole corrispondano ai fatti.

“Cecchi Gori non parlò: prese Batistuta”

A proposito di fatti, il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha ricordato chi, in un'altra epoca, li fece parlare per lui: “Trentacinque anni fa - scrive su Facebook - non essendoci sociale e intelligenza artificiale, Vittorione (Cecchi Gori, ndr) fece il discorso programmatico più breve della storia: prese il capocannoniere della Copa America”.