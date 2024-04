Flachi: "A Plzen mi aspettavo qualcosa di più, la Fiorentina va troppo poco in verticale. Gilardino? Sembra un veterano"

Francesco Flachi, ex viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della brutta prova della Fiorentina in Repubblica Ceca, complice la difficoltà degli attaccanti gigliati nel trovare la porta:

“A Plzen, mi aspettavo qualcosa di più dalla Fiorentina, visto che il momento richiedeva risultati positivi. I viola vanno poco in verticale, si cercano molto di più gli esterni”.

Poi ha parlato anche di Giardino: “Ha fatto un campionato veramente positivo, anche se fa fatica a costruire gioco. È un allenatore che ha affrontato solo quest'anno la Serie A, ma sembra già un veterano”.