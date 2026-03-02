Ottima prova del viola Moreno e il Levante torna alla vittoria. Il futuro tutto da scrivere del difensore argentino

Dopo ben 5 gare senza vittoria il Levante è tornato al successo, ottenendo 3 punti essenziali nella sfida casalinga contro l'Alaves. La squadra valenciana, nella quale milita il difensore classe 2003 della Fiorentina Matias Moreno, è ora a 5 punti dalla salvezza diretta, a quota 21, e ritrova fiducia in una lotta per la permanenza in Liga che sarà comunque molto serrata e complicata.

Bene Moreno

Moreno ha messo a referto la 16esima presenza da titolare in campionato, su 26 giornate, e ha offerto un'ottima prestazione nel 2-0 finale della squadra rossoblù, che ha mantenuto la porta inviolata. L'argentino è in Spagna in prestito con diritto di riscatto, ma difficilmente resterà al Levante.

Una cifra alta

Al di là delle poche speranze di salvezza della squadra, il riscatto del calciatore è fissato alla cifra 15 milioni di euro, con la Fiorentina che avrebbe la possibilità di controriscattarlo a sua volta per 17. Difficile pensare che un club come il Levante possa sborsare una tale somma. Non è da escludere però che il giocatore possa comunque partire di nuovo, restando magari in terra iberica, ma il suo futuro è oggi ancora tutto da sviscerare.