Il nuovo centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia ha parlato così in fase di presentazione: “L'interesse di Torino e Bologna era vero, ma quando è arrivata l'opportunità della Fiorentina sono stato ben felice di accettare. Sono in un luogo dove si lavora bene e dove posso dare il mio contributo. Da qualche anno apprezzo il golf e nel tempo libero lo pratico, trovo che ci siano delle somiglianze con il calcio soprattutto quando devi trovare la concentrazione e stare sempre nel presente, lasciando da parte i pensieri esterni per concentrarti al massimo sul gesto tecnico. Sono cose che riporto in campo in situazioni come ad esempio i calci piazzati”.

Su Kean: “Con lui ho un rapporto fantastico, lo conosco da quando avevamo otto anni. Poi ognuno ha preso la sua strada ma siamo sempre rimasti in contatto, sono contento di poter giocare di nuovo insieme a lui. E' un ragazzo per bene, sono felice di quello che ha fatto a Firenze e spero che continui così perché se lo merita”.

Sul numero di maglia: “Il 14 è un numero che mi porto dietro da sempre, a cui sono molto legato per vari motivi. E' la data di nascita di mia sorella e perché era il numero di Cruijff, una delle leggende a cui mi ispiro. Da lui ho preso alcuni concetti nella vita e sul campo, ovvero la disciplina e la creatività. Credo che questi siano i punti cardine nella vita di un calciatore, un mix di cose che sembrano diverse ma che in realtà possono coesistere".