Ciro Ferrara: "Commisso aveva predisposizione ad entrare nel cuore di tutti. Mi trasmise la sua grande passione e amore per la Fiorentina"

Ciro Ferrara, ex calciatore e allenatore ed oggi opinionista di Dazn, ci ha tenuto a dedicare un momento al ricordo di Rocco Commisso nel pre-partita di Napoli-Sassuolo. Questo il suo ricordo del presidente della Fiorentina.

Il pensiero di Ferrara

“Ho sempre percepito una predisposizione all'entrare nel cuore di tutti: ho avuto modo di conoscere il presidente Commisso appena arrivato in Italia, e devo dire che mi ha immediatamente trasmesso questa passione che aveva e questo amore per la Fiorentina. Leggere questa notizia stamattina è stata dura per tutti quanti noi: colgo quindi l'occasione di mandare le mie condoglianze e un grande abbraccio alla famiglia”.