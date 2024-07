Nani: "Lovric? È normale che piaccia a Pradè, ma ancora non ci è giunta nessuna offerta"

Gianluca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, ha rilasciato un'intervista a TeleFriuli in cui ha fatto ancora un punto sul mercato. Nani ha trattato anche di Sandi Lovric, centrocampista seguito da vicino dalla Fiorentina:

“Lovric piace a Pradè”

“Fiorentina? Pradè conosce benissimo Lovric ed è normale che possa essere stuzzicato dall’idea di prenderlo. Una cosa comunque è un interesse, un'altra è una richiesta di informazioni, una cosa ancora è una chiacchierata”.

“Non c'è nulla”

"Ogni giorno ricevo 20/30 telefonate di questo genere e spesso vengono offerti tanti calciatori. Ma finché non ti siedi e affronti in maniera decisa una trattativa, non c’è nulla".

"C'è un giocatore che non è citato che è richiestissimo, però non da grandi club. Lo vorremmo tenere, perciò non dico chi è, è un giovane. Samardzic è richiesto perché è stato trattato, anche con la Lazio, lo avete visto".