C'è anche un difensore di proprietà della Fiorentina fra i convocati di Krstajić per le qualificazioni a Euro 2024

Il commissario tecnico della Bulgaria, Mladen Krstajić, ha reso nota la lista dei giocatori convocati per la prossima amichevole contro l’Iran (7 settembre all’Hristo Botev Stadium di Plovdiv) e per la gara di qualificazione a Euro 2024 contro il Montenegro (10 settembre a Podgorica).

Nella rosa figura anche un giocatore di proprietà della Fiorentina, oggi in prestito in Serie B al Catanzaro, Dimo Krastev. L’altro “italiano” convocato è l’ex viola Petko Hristov, passato allo Spezia nella trattativa che portò a Firenze Vincenzo Italiano. In bocca al lupo ad entrambi.