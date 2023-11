Lucescu: "Hagi sta dimostrando il suo valore, peccato che non sia riuscito a farlo con la Fiorentina"

L'ex tecnico dell'Inter, del Brescia e di tante altre squadre, Mircea Lucescu, è contentissimo del fatto che la Romania, nazione nella quale è nato, sia riuscita a raggiungere la qualificazione ai prossimi Europei.

Il riferimento a Hagi

In un'intervista rilasciata a Tuttosport, parla anche di un ex giocatore della Fiorentina, che in maglia viola non ha avuto grande fortuna, come Ianis Hagi.

L'esperienza negativa a Firenze

“Ci mancava un risultato come questo - ha detto Lucescu - La qualità non manca e il figlio di Hagi, adesso che non ha più problemi fisici, sta dimostrando il suo valore. Peccato non sia riuscito a farlo con la Fiorentina. Vedrete che questa qualificazione darà una spinta emotiva anche a Puscas, Dragusin e Marin che torneranno al top per il campionato italiano”.