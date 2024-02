Il Fondo Pif alla fine potrebbe entrare davvero nel calcio italiano ma non guardando verso Firenze

Le voci incontrollate sui nuovi ingressi di investitori nel calcio italiano sono un classico e hanno riguardato anche la Fiorentina, con l'associazione agli arabi del facoltosissimo Fondo Pif. Tutte voci però appunto, rispedite al mittente in primis dalla proprietà viola. Il Fondo arabo però nel calcio nostrano potrebbe entrarci davvero, facendo rotta su Milano e sul Milan in particolare, come riporta Dagospia.

Il tutto nonostante le smentite delle ultime ore da parte di Cardinale, il patron attuale. Pif vorrebbe entrare intanto da socio di minoranza per poi investire anche sul progetto stadio e rilevare il club a impianto ultimato.