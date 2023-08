VIDEO - Nel giorno del suo 34° compleanno, la Fiorentina celebra Bonaventura così

Uno dei migliori, se non direttamente il migliore, in campo nel primo match stagionale contro il Genoa. Giacomo ‘Jack’ Bonaventura oggi ha spento 34 candeline, a poche ore dal suo show del Ferraris. Non solo in gol, ma anche un assist, al bacio, meraviglioso, sopraffino, quello che ha mandato la Fiorentina avanti di quattro reti in Liguria.

La società viola, appunto nel giorno in cui Jack compie 34 anni, ha deciso di pubblicare il video del suo primo centro stagionale, valido per il momentaneo 2-0 contro la formazione di Gilardino. E allora ecco il rapace d'area Bonaventura che sorprende Martinez dopo il palo di Nico Gonzalez: