Rinforzo offensivo già operativo per il Milan di Allegri. E contro la Fiorentina ci sarà

Programma serrato per la Fiorentina: da domani, al Tardini di Parma, inizieranno quindici giorni molto intensi e importanti per la classifica. Dopo gli scontri contro i crociati e la Cremonese, arriveranno sfide più complicate contro la Lazio e soprattutto contro il Milan, in piena lotta per il titolo.

Nuovo attaccante per il Milan

I rossoneri stavano cercando insistentemente un rinforzo offensivo per migliorare la batteria d'attacco a disposizione di Allegri. E sono riusciti a mettere a segno il primo colpo di mercato invernale della Serie A: Niclas Fullkrug è un nuovo giocatore del Milan. Sarà ufficializzato solo a mercato iniziato, ma intanto è arrivato il via libera dal West Ham e il tedesco si sta già allenando con la sua nuova squadra.

Ci sarà contro la Fiorentina

Un volto nuovo immediatamente operativo per il Milan. E contro la Fiorentina, nella sfida del Franchi in programma per domenica 11 gennaio alle 15, ci sarà.