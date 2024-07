Possibile nuova avventura in Serie B per un difensore della Fiorentina. Conferme dell’interesse in Liguria

Tra i nomi in uscita per questo mercato della Fiorentina c'è anche il giovane difensore viola Christian Dalle Mura, classe 2002 che ha passato la scorsa stagione in prestito in Serie B alla Ternana.

Come riporta Sampnews24, adesso sul ragazzo ci sarebbe il club blucerchiato, che vorrebbe prelevarlo in prestito dalla Fiorentina per un altro anno in Serie B. Il DS della Sampdoria Accardi è al lavoro per la trattativa con il club viola.