Figuraccia per lo United di Amrabat. L'ex Fiorentina, ammonito, cade in casa contro il Crystal Palace

Pomeriggio da dimenticare per l'ex giocatore della Fiorentina Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, ancora di proprietà del club di Commisso, è caduto, col suo Manchester United all'Old Trafford. Novanta minuti da titolare per lui ma una pesante sconfitta contro una formazione nettamente inferiore ai Red Devils.

Il Crystal Palace, infatti, è passato 1-0 al Theatre of Dreams, grazie ad una rete firmata da Andersen. Per Amrabat pure un'ammonizione, rimediata al minuto 80, finendo - stranamente (si fa per dire, ovviamente) - sul tabellino del direttore di gara. E con questa sconfitta, lo United viene pure scavalcato dal club londinese, che adesso sale a quota 11 punti contro i 9 della nuova squadra di Amrabat, al momento sulla linea di mediana della Premier League.