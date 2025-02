Nel suo pezzo per la rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara commenta la Fiorentina, reduce da un bel finale di mercato e dalla notte magica con l'Inter:

"A volte le nonne facevano così: frigo semivuoto, piccola pausa di meditazione creativa, poi il lampo di genio e con quei due avanzi mettevano in tavola la famiglia che alla fine applaudiva il genio della cuoca. Giovedì sera è andata più o meno così: Palladino ha stupito tutti i tifosi viola. Nessuno ci credeva, anche se un piccolo spazio per l’effetto sorpresa in fondo al cuore non manca mai. Eppure bastava guardare l’algoritmo di google, che dava alla Fiorentina lo 0,1% di possibilità di vittoria e il 99,9 alla squadra di Inzaghi.

Che poi, oltre a ribaltare l’Inter come un Cayenne qualsiasi capovolto a notte fonda dal cugino di Vargas, questa vittoria non ha significato solo una notte di emozione, ma anche una classifica da Champions. Il tutto coi nuovi arrivi ancora tutti da scoprire. Una storia pazzesca. E poi i cerchi che si chiudono. L’emozione di Edo travolto da un’onda d’amore due mesi dopo quella notte di paura. E Zaniolo parla e dice che tornare a Firenze è come chiudere un cerchio. Sono giorni in cui tutto sembra brillare. Luce, buio, luce: questa stagione non conosce mezze misure. Il tutto dopo un mercato che finalmente illumina i giorni che verranno.

E poi tanti addii. E tante frasi fatte che però resteranno scolpite nella roccia. Perché quando un giocatore dice cose del tipo: “Il mio sogno era vestire questa maglia e bla bla bla”, forse si dimentica che è stato prestato, non ceduto. Insomma, ci sta che tra cinque mesi il ragazzo che sognava si troverà a raccontare un altro sogno. D’altra parte uno di sogni mica ne fa uno solo e quelli dei calciatori spesso vanno dove li porta il procuratore".