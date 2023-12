Interrogato sulla difesa della Fiorentina, l'ex centrale gigliato Lorenzo Amoruso a Radio Bruno ha commentato a tutto tondo la situazione della retroguardia viola.

Parla così Amoruso: “Milenkovic se sta bene è uno dei più forti nella Fiorentina. Ranieri da quando è entrato in campo lo scorso anno, ha offerto prestazioni costanti, non ricordo prove terribili, a differenza di Biraghi, Quarta, lo stesso Milenkovic e non solo. Italiano sta cercando di dare spazio a tutti ma a mio parere la coppia più affidabile è quella composta da Milenkovic e Ranieri. Quando servirà fare delle scelte definitive, questo è il duo secondo me”.

“Già a inizio stagione avevo detto che serviva un altro centrale di difesa, è fuori di dubbio. A gennaio però non me lo aspetto perché a me delle toppe interessa il giusto. Quando si fa mercato serve portare giocatori che devono essere migliori di quelli che si hanno. Sicuramente siamo d’accordo che serve un sinistro, ma devi avere caratteristiche e qualità pari a quelli che hai in rosa o superiori. In questo momento è difficile definire la difesa titolare. Sappiamo a gennaio quanto è difficile trovare uno forte”.