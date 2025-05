Non una serata tranquillissima quella di ieri sera al Franchi, c'era da aspettarselo dopo i violenti scontri fra le due tifoserie scoppiati a Siviglia appena una settimana fa. Mentre la partita si accendeva sul terreno di gioco, anche sugli spalti il clima si faceva sempre più teso.

Tifosi del Betis con biglietti falsi

Molti i tifosi del Betis che da Siviglia sono partiti in direzione Firenze. Le limitazione del Franchi dovute ai lavori per il restyling però hanno impedito di vendere un numero di biglietti adeguato alle richieste dei sostenitori bianco-verdi. Così molti tifosi, per supportare la squadra in una partita così importante, sono giunti nel capoluogo toscano nonostante non fossero in possesso di un biglietto per il match. 200 di questi hanno cercato di aggirare il problema, presentandosi ai controlli per entrare allo stadio muniti di biglietti falsi. Gli addetti alla sicurezza, accorti di ciò che stava succedendo, hanno impedito l'ingresso al Franchi di questo gruppo tifosi spagnoli che poi è stato allontanato dallo stadio nonostante il Betis avesse cercato di mediare per trovare loro una sistemazione nel settore ospiti.

Scontri e feriti

Giungono aggiornamenti per quanto riguarda gli scontri avvenuti a inizio secondo tempo del match tra le due fazioni del tifo. Dopo il lancio di oggetti ripetuto da parte dei tifosi andalusi verso la Ferrovia, alcuni ultras viola si sono recati nel settore adiacente a quello riservato agli ospiti. Ne è scaturito un fitto lancio di materiale di vario genere, tra cui alcuni sanitari rotti nei bagni dello stadio. Si sono registrati feriti da entrambe le parti. Quattro quelli tra i sivigliani, di cui tre lievi. Un tifoso spagnolo invece è stato ricoverato con una grave ferita procurata nel tentativo di rilanciare un petardo arrivato dal settore viola, poi esploso nella mano dell'uomo.

Il post partita

Nonostante il clima a dir poco teso, non si sono registrati scontri nel post partita. Le scene viste una settimana fa a Siviglia non si sono ripetute e tutto, fortunatamente, è andato per il meglio. Ci viene da dire: menomale il problema era la coreografia...