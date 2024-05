Pedullà: "Italiano attende una risposta dal Napoli, ad oggi è in stand-by. Pioli e Conte..."

Il futuro della Fiorentina e di Vincenzo Italiano sarà con ogni probabilità su strade diverse. Oltre ai candidati alla panchina viola, tra cui Palladino, Gilardino e Aquilani, anche le opzioni a disposizione dell'attuale tecnico viola sono da inquadrare.

Italiano-Napoli, attualmente in stand-by

In questo senso, arrivano alcuni aggiornamenti da parte del giornalista Alfredo Pedullà su Sportitalia: “Italiano starebbe aspettando una risposta da parte del Napoli entro mercoledì, ma vista la situazione adesso è tutto in stand-by. Così come con Gasperini, sono vicine le finali di coppe. Pioli tallona come un mese fa, Conte è da attenzionare a maggior ragione dopo le recenti delusioni”.