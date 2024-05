Sulla Fiorentina e sul tecnico Vincenzo Italiano, è intervenuto il giornalista e direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli. Ecco le sue parole sul portale del quotidiano: “Come non esaltare il lavoro dell'allenatore viola, vero e proprio pigmalione della squadra. La Fiorentina continua a crescere in campo internazionale sotto tanti punti di vista: gioco, autostima, consapevolezza. Un vero peccato che il terzo anno a Firenze di Italiano sembra già essere l'ultimo, perché le otto stagioni di Gasperini hanno dimostrato tanto”.

“Italiano sugli scudi”

E aggiunge: “Italiano è sugli scudi per il secondo anno di fila, la verità è rivoluzionaria. Il campo non mente, Atalanta e Fiorentina dimostrano che non servono Superleghe, con buona pace di Florentino Perez”.