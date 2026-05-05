Gli stessi, maledetti, errori. Una scena già vista all'andata, cambia solo il protagonista

Le reti prese su palla inattiva? Ormai non si contano quasi più. La Fiorentina è arrivata a quota venti gol subiti così. Ed è ovviamente un record in questa Serie A.

Sovrastati di testa

Ben otto sono arrivate su calcio d’angolo (peggio hanno fatto fin qui solo Genoa e Torino). Ma sono anche 13 i gol fatti di testa dagli avversari, altro primato negativo per la squadra. Insomma, gli errori si ripetono pari, pari. Un atteggiamento difensivo che non cambia.

Allo stesso modo

Basti pensare all'1-0 della Roma di ieri sera, arrivato allo stesso modo in cui la squadra di Gasperini aveva segnato all'andata al Franchi: calcio d’angolo ed esultanza; allora era stato Cristante a battere De Gea, stavolta ci ha pensato Mancini.