Multa salata a Ranieri dopo il comportamento in Fiorentina-Lecce. Il Genoa perde una pedina importante per la gara contro i viola

Da poco pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo in relazione alla decima giornata di Serie A e in vista dell'undicesima. Multa salata, ma senza squalifica per Luca Ranieri, capitano della Fiorentina che ha protestato in modo veemente per il rigore negato da Rapuano.

Il comunicato

Si legge nella nota ufficiale: “AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE) RANIERI Luca (Fiorentina): Sanzione aggravata perché capitano della squadra”.

E in casa Genoa…

Intanto il Genoa perde per squalifica Ruslan Malinovskyi, che ha rimediato contro il Sassuolo la sua quinta ammonizione stagionale e sarà costretto a saltare la prossima sfida contro la Fiorentina.