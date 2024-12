La Fiorentina cede al Sassuolo a metà gara ma le manca un rigore piuttosto netto su Braschi

Intervallo in Emilia dove il Sassuolo è avanti per 1-0 contro la Fiorentina Primavera di Galloppa, in un match segnato da un terreno di gioco in condizioni imbarazzanti. Decisiva l'accelerata di Minta che ha sbloccato il punteggio intorno alla mezz'ora. Poco dopo la reazione viola, prima con un palo colpito da Tarantino di testa e poi soprattutto con un rigore negato a Braschi, travolto dal portiere neroverde in uscita, dopo che l'attaccante aveva calciato alto.