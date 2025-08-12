La Nazione: Gli occhi puntati su un vice Kean, il piano messo a punto dal club

Due pagine sulla Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

In apertura: "Pioli dixit: è l'ora delle valutazioni Tournée conclusa, adesso le scelte Molto bene difesa e centrocampo Male gli esterni partiti come riserve". Sottotitolo: “Pongracic su tutti, Fagioli in crescita come play. Deludono Parisi e Fortini. Sabiri destinato a salutare”. Di spalla: “Sorpresa Kouadio Kospo si conferma”.

Pagina 3

Sul mercato: “Il piano messo a punto dal club Siwe o Shpendi per l'attacco. Ci sono anche Harder e Daku Occhi puntati su un vice Kean”. E ancora: “Piacciono la punta dello Sporting e l'albanese del Kazan. Zortea in pole come vice Dodo”. Infine sulla squadra: “Stasera tutti in campo Giovedì i giapponesi”.