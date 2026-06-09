De Santis: "Miretti opportunità da cogliere al volo, Favasuli merita chance. Se parte De Gea? Caprile, ma..."

Il procuratore Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio, spaziando a tutto tondo sul mercato della Fiorentina tra entrata e uscita. Tanti i nomi commentati, dalla porta all'attacco.

“La Fiorentina non è che non guarderà ad Argentina e Sudamerica, ma i primi mercati di riferimento saranno l’italiano e l’europeo in generale. Si darà priorità a giocatori che conoscano già il calcio europeo e la Serie A, cercando di accontentare Grosso. Un lavoro importante attende Paratici sul fronte rientro dei prestiti e cessioni: la Fiorentina deve sfoltire e alleggerirsi degli ingaggi”.

‘Puntare su Miretti, giovane e con gol’

“Infantino non ha funzionato né in Italia né in Arabia, la sua situazione è definita e si cercherà di trovare un accordo perché rimanga in Argentina. Valentini e Moreno? Mi aspetto che almeno uno dei due venga valutato, sono giovani e chissà che con Grosso non possano cambiare le cose. Moreno però vorrebbe rimanere in Spagna, a quanto mi risulta. Miretti è un calciatore su cui puntare, riformerebbe la coppia con Fagioli, giovane italiano e con gol nei piedi. È un’opportunità da cogliere al volo, lo preferisco a Kantè del West Ham”.

‘Post De Gea? Martinelli non è ancora pronto’

“Favasuli mi piace, e gioca in un ruolo in cui c’è poco. Se si deve fare un investimento importante, il primo passo è capire prima quali giocatori funzionali siano alla portata. È un giovane che meriterebbe una chance. Partisse De Gea, mi piacerebbe Caprile, ma non ha un costo banale. Martinelli non è ancora pronto, è stato via solo qualche mese alla Sampdoria”.