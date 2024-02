Corriere dello Sport-Stadio: L'ultimo botto da regalare ai tifosi

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo stamani questo titolo sul mercato della Fiorentina: "L'ultimo botto". E ancora: "La Fiorentina presenta Belotti e insiste col Genoa per regalare ai tifosi anche Gudmundsson". Sommario: "L'attaccante (ex Roma) da ieri in città. Adesso Commisso offre 23 milioni per il talento islandese: oggi vertice per provare a chiudere l'operazione".

Pagina 14

Spazio all'arrivo di Belotti in città: “Mal di gol, il Gallo in volo per Lecce”. Sottotitolo: “Preso in prestito oneroso da 750 mila euro, oggi l’ufficialità, visite mediche, test personalizzati e la decisione di Italiano sull’esordio immediato”. In taglio basso sempre su Belotti: “In un anno e mezzo con Mourinho ha vissuto poche giornate felici”.

Pagina 15

Sul mercato leggiamo: “Fiorentina Gudmundsson sino alla fine”. Sottotitolo: “Offerta salita a 23 milioni, ma il Genoa non scende da quota 30 Trattativa anche nella notte”.