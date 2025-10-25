Gilardino: "Nzola fondamentale, è un punto di riferimento per tutti e ha un grande atteggiamento. Dobbiamo appoggiarci a lui e Cuadrado"

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha commentato a DAZN il pareggio dei nerazzurri per 2-2 in casa del Milan e le prove degli ex giocatori della Fiorentina Cuadrado e Nzola.

“Nzola fondamentale, un punto di riferimento per tutti”

Sul viola in prestito Nzola ha dichiarato: "Non so se sono più arrabbiato per il risultato o orgoglioso per la prestazione. Avevamo la gara in pugno, peccato. Nzola? Per noi è fondamentale, rappresenta un punto di riferimento per tutti ed ha un grande atteggiamento, lavora forte ogni giorno e sta crescendo anche come condizione fisica".

"Anche Cuadrado in crescita"

E ancora su Nzola e poi su Cuadrado ha proseguito: "Dobbiamo supportarlo per permettergli di segnare. Lui è un calciatore importante, così come Cuadrado, pure lui in crescita e a cui dobbiamo appoggiarci considerando i tanti esordienti in squadra. Ma adesso serve ottenere la prima vittoria".

