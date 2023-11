Pioli: "Una vittoria normale e giusta, l'atteggiamento della Fiorentina nel primo tempo ci ha favorito. Rischiato su un calcio piazzato e questo..."

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, intervistato da Sky, ha detto dopo il successo contro la Fiorentina: “E' una vittoria che credo che sia normale e anche giusta. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, ma soprattutto abbiamo fatto un passo mentale in avanti. Un successo importante, contro una squadra che ci ha sempre creato delle difficoltà”.

E poi: “Credo che la Fiorentina non abbia mai alzato i terzini nel primo tempo e questo ci ha favorito. Poi nel secondo tempo con un lancio saltavano le linee e ci ha messo più in difficoltà. Abbiamo rischiato su una palla inattiva e questo non va bene”.