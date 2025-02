Continuano gli strascichi di Inter-Fiorentina per La Penna: dopo il turno di stop, ripartirà dalla Serie B

Continuano gli strascichi di Inter-Fiorentina per Federico La Penna. L'arbitro della sezione di Roma 1, reo di non aver visto il famoso pallone uscito da cui poi è nato l'angolo del vantaggio neroazzurro, era stato fermato per una giornata dall'AIA.

Big match di Serie B

La Penna tornerà ad arbitrare questo fine settimana, ma dovrà accontentarsi della Serie B. Sarà infatti il fischietto di Spezia-Catanzaro, match di cartello del campionato cadetto con i padroni di casa attualmente terzi e i giallorossi che occupano invece il quinto posto in classifica.