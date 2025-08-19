Pioli studia la gestione di Martinelli. Ai playoff ci sarà De Gea, poi la Conference (Polissya permettendo) spetterà al classe 2006

Non ci sono dubbi sul fatto che, contro il Polissya, la porta della Fiorentina sarà difesa da David De Gea. Non conta in questo caso il livello dell'avversario: nella prima uscita stagionale, e di conseguenza anche nella gara di ritorno, Pioli schiererà la miglior formazione possibile, con lo spagnolo tra i pali. De Gea, ovviamente, sarà il portiere titolare anche in campionato, a partire dall'esordio sul campo del Cagliari.

Per Martinelli bisogna attendere

E Martinelli? L'impressione è che per vedere all'opera il giovane portiere viola bisognerà aspettare, playoff permettendo, la fase campionato della Conference League. Proprio in quel contesto, contro il LASK Linz, l'anno scorso arrivò il suo esordio europeo: quest'anno, Martinelli potrebbe essere protagonista almeno per tutta la prima parte della competizione.