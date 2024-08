Domani al Franchi, Raffaele Palladino ritroverà sulla sua strada un suo ex attaccante dei tempi di Monza, come Christian Gytkjær, che al Corriere dello Sport ha parlato proprio del neo tecnico della Fiorentina:

"Ha meritato una panchina importante come quella della Fiorentina: è un allenatore di energia e ambizioni, che sa portare freschezza e lavorare sulla testa dei giocatori. Anche tatticamente ha fatto grandi cose al Monza. Quel mio gol alla Juve è stato speciale e ci ha sbloccato dopo cinque sconfitte iniziali in sei partite, poi il lavoro di Palladino ha permesso di crescere: su molte cose, personalità e consapevolezza, anche se era la sua prima volta in A. Serviva cambiare in un periodo difficile.

Cosa gli dirò? Non lo so ancora, ma di sicuro gli voglio bene: Palladino è un bravo ragazzo. E nel Monza è stato determinante per tutti.

La Fiorentina? Ho visto un pezzo di partita, però mi sembra una squadra forte. Ha preso Colpani, che conosco dai tempi del Monza, e Gudmundsson che mi piace molto".