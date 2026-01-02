Mandragora declina la proposta di un club di Serie A. Difficile lo scambio con il Torino che lo coinvolgerebbe
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Forse inaspettatamente, uno dei nomi in uscita dalla Fiorentina di Paolo Vanoli sembra essere quello di Rolando Mandragora. Il centrocampista viola si è confermato tra i più prolifici della squadra viola, ma la rivoluzione portata da Paratici potrebbe coinvolgere anche lui.
Operazione difficile
Ci sta provando il Torino per il suo ritorno, proponendo un possibile scambio con Casadei. L'operazione messa in piedi dal club di Cairo rimane molto difficile.
Qualche no
Mandragora era seguito anche dal Genoa di De Rossi, ma il centrocampista viola ha declinato la proposta del Grifone. Su di lui c'è un timido interessamento dell'Atalanta. Lo scrive La Nazione.
💬 Commenti (1)