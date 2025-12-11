Doppietta di Bernardeschi e rimonta del Bologna di Italiano in Europa League. Roma a valanga sul Celtic

Serata europea anche per due altre italiane. Oltre alla Fiorentina, che vince contro la Dinamo Kiev, Roma e Bologna erano impegnate entrambe in Europa League. E la serata ha sorriso a entrambe.

L'eroe che non ti aspetti: Bernardeschi salva il Bologna di Italiano

Partendo dai rossoblù, sul difficile campo del Celta Vigo la squadra dell'ex viola Italiano era andata sotto il punteggio con il gol di Bryan Zaragoza, nonostante le tante occasioni create. Il pareggio era nell'aria ma non arrivava, serviva l'uomo giusto per svoltare. Così ci ha pensato un altro ex Fiorentina, Federico Bernardeschi: prima pareggia su rigore, poi neanche dieci minuti dopo riceve in profondità da Cambiaghi e batte Radu. Doppietta per lui e vittoria in rimonta per il Bologna (1-2), tre punti fondamentali per rimanere stabilmente in zona play-off.

Nessun problema per una Roma schiacciasassi in Scozia

Vittoria anche per la Roma, che adesso è a tre successi di fila in campo europeo. Glasgow, a casa del Celtic, non è mai una trasferta facile, eppure per Gasperini e i suoi non ci sono problemi: i giallorossi asfaltano i locali con un netto 0-3. Doppietta per Ferguson, oltre all'autorete in avvio di Scales.