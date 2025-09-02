Zazzaroni: "Mercato eccellente della Fiorentina, la vedo tra il quinto e l'ottavo posto"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato anche l'operato della Fiorentina nel suo recap di mercato, in collegamento a TMW Radio.

“La Fiorentina ha fatto un mercato eccellente, lo dico sinceramente. Pioli dovrà adesso adattare la squadra alle sue idee, ma vedo qualità a centrocampo e soluzioni davanti".

E inoltre: "Piccoli ti dà l'alternativa a Kean, che l'anno scorso mancava, poi anche Dzeko darà qualcosa di suo. A me la Fiorentina piace, si trova nella fascia tra il quinto e l'ottavo posto ed è lì che se la dovrà giocare”