Su la Repubblica Firenze, in prima si legge il titolo: "Assalto all'Europa. I viola ripartono dalla sfida di Genk".

All'interno poi, a pagina 2 l'approfondimento: "Ranieri goleador (ma non basta). Scontri tra tifosi, bloccati in centro ". A pagina 10 ancora: "Super Ranieri ma non basta con il Genk. Beffa e rimpianti".