Sebastian De La Fuente, tecnico della Fiorentina Femminile. che oggi non è riuscita a battere il Milan che dista ben 18 punti in classifica, ha parlato ai canali ufficiali della società gigliata al termine del pareggio:

“Lo sapevamo che era una partita difficile, dopo lo sforzo a Biella di lunedì. Il Milan è stato costruito per essere nei posti più in alti in classifica. L'avevamo preparata come sempre, ma abbiamo incontrato delle difficoltà".

Ancora: “Sicuramente non abbiamo fatto un buon primo tempo. Eravamo meno lucide e poco precise, in più i due infortuni nello stesso ruolo nel giro di dieci minuti ci hanno fatto cambiare i piani”.

Infine: "Oggi eravamo molto stanche, ma adesso possiamo riposare e preparare la prossima partita contro l'Inter per cercare di passare in Coppa Italia. Vogliamo la semifinale”.